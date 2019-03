Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben ihren Erfolgskurs vom Freitag zu Wochenbeginn etwas gebremst fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte eine kleine Verschnaufpause ein und schloss lediglich knapp verbessert. Herausragend war die Börse in London, für die es 1,0% nach oben ging, der deutsche DAX ging mit einem leichten Abschlag von 0,3% aus dem Handel. Aus Branchensicht hatten europaweit Minenwerte mit einem Plus von 1,7% die Nase vorn. Zuvor hatte ein brasilianisches Gericht angeordnet, dass der Konzern Vale in einer weiteren Mine den Betrieb einstellen muss, was zu Sorgen um eine Verknappung des Eisenerzangebotes führte. Auch Bankaktien waren gefragt, nachdem die lange spekulierten Fusionsgespräche zwischen der Deutschen ...

