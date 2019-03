Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (ISIN: AT0000946652) will eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausbezahlen, nachdem die Aktionäre im letzten Jahr eine Dividende von 50 Cent pro Aktie erhielten, wie SBO am Dienstag mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 71,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,40 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. April 2019 statt. Dividenden-Zahltag ist der 23. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...