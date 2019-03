Bei Trennungen geht es meistens auch ums Geld. Kompliziert wird es, wenn die Eltern großzügig zugeschossen haben - und den Ex nicht mit vollen Taschen ziehen lassen wollen. Darum geht es heute vor dem Bundesgerichtshof.

Hier 10.000 Euro für neue Möbel, da 18.000 Euro für die Einbauküche: Als die Tochter mit ihrem Freund ins eigene Haus zieht, lassen sich die Eltern nicht lumpen. Keine zwei Jahre später liegt das Glück in Scherben. Ist mit dem Mann auch das Geld weg? Gestritten wird längst über die Anwälte - an diesem Dienstag in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Was genau ist passiert?Nach neun Jahren Beziehung kauft sich das Paar 2011 im Berliner Umland ein Haus. Die Eltern unterstützen die beiden mit mehr als 100.000 Euro. Zweimal überweisen sie ihnen Geld für Einrichtung aufs gemeinsame Konto. Weitere größere Beträge gehen direkt an den Notar, das Finanzamt oder den Küchenverkäufer. Ende Februar 2013 ist die Beziehung am Ende. Er bemüht sich vergeblich darum, dass sie ihm die zweite Haushälfte verkauft. Inzwischen hat er sie ersteigert.

Und was ist mit dem Geld von den Eltern?Darum wird seit Jahren gestritten. Die Eltern haben den Ex-Freund aufgefordert, seinen Anteil zurückzugeben, also gut 50.000 Euro. Sie behaupten: Das Geld war als Darlehen gedacht, sie hätten es in kleinen Raten wiederbekommen ...

