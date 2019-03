Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hebt nach dem Gewinnplus 2018 die Dividende für seine Aktionäre an. Die Ausschüttung je Aktie soll um 5 Cent auf 1,45 Euro steigen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte. Nachdem die schweren Naturkatastrophen 2017 am Talanx-Gewinn gezehrt hatten, stieg der Überschuss 2018 - wie schon auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt - um fünf Prozent auf 703 Millionen Euro. Allerdings schlugen auch diesmal Katastro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...