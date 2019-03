Eilmeldung: TOP-NEWS bei Weltklasse-Goldexplorer Unity Metals Corp.

- Anzeige / Werbung -

wir melden uns heute kurz bei Ihnen, um voller Freude darauf hinzuweisen, dass der von uns erwartete charttechnische Ausbruch bei der Aktie unserer Top-Goldempfehlung Unity Metals vollzogen wurde! Doch das ist nicht alles, gestern gab es nachbörslich wegweisende NEWS!

Jetzt ist die Bahn für einen sofortigen Test der 1 € Widerstandszone endlich frei. Wie Sie aus unserer regelmäßigen Berichterstattung wissen, wird im Falle eines Durchstoßens des Kreuzwiderstands um 1 € unmittelbares Rallyepotenzial Richtung 2,50 € freigesetzt!

Die technische Analyse weist also frische Kaufsignale auf, die Sie als risikoaffiner Privatanleger jetzt unbedingt nutzen müssen!!!

Nach Knacken der hartnäckigen Demarkationslinie um 0,75/0,80 € schwoll das Handelsvolumen an den Börsenplätzen signifikant an. Dies demonstriert trefflich, dass große Adressen nur auf einen solchen Befreiungsschlag gewartet haben.

Nun zu zögern würde bedeuten, auf gewaltige Kursgewinne freiwillig verzichten zu wollen. Steigen Sie deshalb ein oder kaufen Sie zu, das Momentum wird in der nächsten Woche spürbar anziehen.

Mit der Veröffentlichung der neuesten Firmennachricht vom gestrigen Abend kann nun kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Aktie unserer Top-Goldexplorationsperle Unity Metals vor einem gigantischen Ausbruch nach oben steht.

Angedeutet hatte sich diese Entwicklung ja bereits schon am Freitag, als der Titel über der charttechnisch wichtigen Marke von 0,80 € schloss und das Handelsvolumen auf Grund des Einstiegs bedeutender Adressen aus der Hochfinanz spürbar anstieg.

Es wurde offenbar bereits auf die Verkündung durchschlagender News spekuliert und genau diese Einschätzung professioneller Investorenkreise hat sich gestern dann bestätigt:

Unity Metals Corp. freut sich brandaktuell bekannt zu geben, dass das Unternehmen das geophysikalische Fachinstitut von Condor Consulting Inc. aus Lakewood, Colorado, engagiert hat, um eine detaillierte Interpretation der bereits vorhandenen Datensätze aus dem Margurete und dem Hewitt Point Goldprojekt vornehmen zu lassen.

Condor Consulting ist eine herausragende geophysikalische Analysegesellschaft mit vier Vollzeit-Geophysikern, zwei Beratern und zwei Mitarbeitern des technischen Supports. Alle Fachleute von Condor haben umfangreiche Branchenerfahrung als langjährige Mitarbeiter von Bergbauunternehmen oder Großkonzernen aus anderen Branchen.

Die Auswertung der Datensätze, die von Geotech Ltd. aus Ontario, Kanada, einem führenden Unternehmen mit Expertise in Luftausmessung, gesammelt wurden, soll auf VTEM (Versatile Time Domain Electromagnetic) durchgeführt werden. Die VTEM-Analyse liefert Informationen zu Untergrundmagnetik und Leitfähigkeit, die beide wesentlich für das Verständnis der Entstehung von Goldmineralisierung im Philipp Arms Camp sind.

Die Untersuchung deckt eine Fläche von 53 Quadratmetern ab. Insgesamt wurden 506 Linienkilometer in einem Abstand von 100 m als Primärziele bei Margurete und Hewitt Point festgelegt. Die Interpretation wird kombiniert mit anderen historischen Datensätzen, um Ziele zu verfeinern und die Erkundung voranzutreiben.

Dies bedeutet, dass Unity Metals unmittelbar vor einer kompletten Neubewertung stehen könnte, denn wenn die Auswertung des vorhandenen Datenmaterials Rückschlüsse auf hohe Vererzungsgehalte erlauben wird, sollte das in wenigen Tagen beginnende Explorationsprogramm 2019, das ja auf den historischen Datensätzen aufbaut und eine Erweiterung der früheren Explorationstätigkeiten der Vorgängerbetreiber darstellt, ein voller Erfolg werden.

In Kürze MUSS das Unternehmen eine größere Finanzierung bekannt geben, denn wie bereits angekündigt, startet bald das Explorationsprogramm 2019 mit einer großen Diamantbohraktion und dazu bedarf es einer stattlichen Liquiditätsgrundlage. Wir haben keinen Zweifel daran, dass das erfahrene Team um Rohstofflegende Peter Born den Markt sogar noch überraschen wird, wir vermuten, dass die Kapitalspritze noch üppiger ausfallen wird als erwartet und somit der Gesellschaft weitaus höhere Expansionsimpulse verleihen kann als von den Auguren gemeinhin erwartet.

Hier geht es zur Original News

Interview mit Peter Born, CEO von Unity Metals (WKN: A2PBAL):

Bitte beschreiben Sie uns die geologische Geschichte der Doratha Morton und der Alexandria Mine. Ist es realistisch anzunehmen, dass das Margurete-Projekt auf die gleiche Weise erfolgreich sein wird?

Beide Minen wurden um die Jahrhundertwende erfolgreich in die Produktion gebracht. Prospektoren entdeckten bedeutende Vererzungsstränge am Berghang, erkundeten das Grundstück 1897 und zwischen 1898 und 1899 wurden insgesamt 143.913 Gramm Gold und 33.923 Gramm Silber produziert. Die technische Ausstattung des Geologenteams war, der damaligen Zeit entsprechend, äußerst begrenzt. Sie entwickelten Stollen (Tunnel) und suchten das Erz. Dieses wurde in eine Stempelmühle gebracht und anschießend zu Kanadas erster Cyanid-Bottichlauganlage an einer 2 km langen Straßenbahn befördert. Die Mine wurde von Fairfield Exploration Syndicate Limited bis Oktober 1899 betrieben. Seit dieser Zeit ist die Liegenschaft vor allem aufgrund vergleichsweise niedriger Goldpreise inaktiv. Nur eine Handvoll Forscher haben seit dieser Zeit das Phillips Arm Gold Camp untersucht, allen voran Falconbridge.

Planen Sie in naher Zukunft weitere Projektakquisitionen?

Das Unternehmen ist immer daran interessiert, neue und aufregende Akquisitionen im Goldsegment zu tätigen. Der Vorstand glaubt sehr stark an das langfristige Potenzial des Goldpreises. Im März dieses Jahres erhöhte Unity seine Beteiligungen in der Region und erwarb das Hewitt Point-Projekt, das an das Primärprojekt des Unternehmens, das Margurete-Goldprojekt, angrenzt. Dies war eine besonders gute Neuakquisition , da Hewitt Point geologisch dem Doratha Morton Camp ähnelt. Historische Arbeiten in Hewitt Point brachten mindestens zwei Proben in Quarzadern mit anomalem Gold hervor. Unity hat sich bereits an andere Landeigentümer in der Region gewandt und würde, falls dies vorteilhaft ist, zusätzliche Übernahmen in Betracht ziehen. Darüber hinaus prüft der Vorstand verschiedene Möglichkeiten für Akquisitionen in Quebec, einer bergbaufreundlichen Provinz mit einer langen und illustren Geschichte der Goldproduktion. Das Unternehmen evaluiert Projekte im Val D'Or (Tal des Goldes) sowie im Lac Windfall-Gebiet.

Bitte erläutern Sie uns Ihren Hintergrund als Geologe. Erzählen Sie uns mehr über Ihre Track Records.

Ich bin seit über 30 Jahren Geologe und war zumeist in der Goldexploration tätig. Meine Doktorarbeit behandelte die Mineralisierungsstrukturen des Goldlagers Timmins (Nordontario) mit über 80 Millionen Unzen. Ich habe Early Stage Companies bis zur Feasibility Studie geführt und entwickelt (zum Beispiel Meliadine Nunuvut, das jetzt 400 000 Unzen pro Jahr produziert) Auch war ich an der Reaktivierung einer früheren Mine (Aquarius Timmins) beteiligt. Ich habe nicht nur häufig Bohrungen geleitet, sondern auch Mineralisierungsmodelle erstellt und Analyseteams beaufsichtigt, meistens unter Verwendung von Datamine- und Gemcon-Plattformen. Daher habe ich eine gute Erfolgsbilanz und Erfahrung in allen Phasen der Goldexploration, sowohl mit jungen als auch großen Bergbaugesellschaften, von denen viele im Abitibi Greenstone-Gürtel (Ontario und Quebec) liegen, der die stärkste Goldminenkonzentration in Kanada hat.

Planen Sie, Ihre Ressource später selbst in die Phase der Produktion zu überführen, oder möchte Sie die Liegenschaft, falls das Projekt erfolgreich sein wird, an ein großes Unternehmen verkaufen?

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Exploration und der Entwicklung von Goldvermögenswerten, die an Produzenten verkauft werden. Der Vorstand ist der Ansicht, dass dies der bedeutendste Teil des Explorationszyklus und der wahre Hebel für die Aktionäre ist.

In Ihrer letzten Pressemitteilung haben Sie der Finanzgemeinschaft Ihre Absicht mitgeteilt, eine 1,3 Millionen-Finanzierung abzuschließen. Diamantbohren ist sehr teuer. Gibt es einen Plan für eine größere Finanzierung innerhalb der Monate?

Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel aus der laufenden Finanzierung für den Abschluss des Explorationsprogramms im Sommer 2019 und die Entwicklung des Explorationsprogramms im Winter 2019/20 zu verwenden. Basierend auf den Fortschritten, die das Unternehmen in den kommenden Monaten erzielt, wird es die zusätzlichen Mittel bestimmen, die es aufbringen muss, um die Entwicklung seiner Projekte fortzusetzen.

Können Sie uns Ihre Expansionsstrategie erläutern?

Das Unternehmen hat für Margurete Bohrgenehmigungen beantragt und kann bis zu 3000 m in der FB-Zone bohren, wo in den 80er Jahren von Falconbridge anomale Goldabschnitte exploriert wurden. Auch die Integration historischer Datensätze bringt neue interessante Ziele zum Vorschein. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen einen Explorationsplan für Hewitt Point.

Was ist Ihr Ziel für 2019?

Zu den Zielen des Unternehmens für 2019 gehören die Finanzierung und Erkundung des Phillips Arm Gold Camps. Darüber hinaus möchte die Firma ihre Präsenz in Kanada erhöhen, indem sie entweder ein entwickeltes Goldprojekt in Quebec oder eine historische Goldressource erwirbt.

Wie würden Sie die Infrastruktur Ihres Projekts beschreiben?

Der Zugang zu Margurete ist ausgezeichnet. Das Unternehmen hat unkomplizierten Zugriff auf eine Dockanlage und es stehen mehrere Forststraßen zur Verfügung. Von Vancouver aus ist das Projekt nur zwei Stunden mit dem Wasserflugzeug entfernt. Es gibt auch einen Wassertaxi-Service, der vom Campbell River ausgeht.

