Mit der Versteigerung der 5G-Frequenzen beginnt eine neue Mobilfunk-Ära mit mehr Wettbewerb und höheren Versorgungsauflagen. Der Beamte, der sich das ausgedacht hat, zieht lieber im Hintergrund die Fäden.

Gäbe es ein Ranking der unnachgiebigsten Beamten, dann stünde Rüdiger Hahn ganz weit oben. Seit 1998 bereitet der Spezialist für Regulierungsfragen auf dem Mobilfunkmarkt die alle paar Jahre stattfindenden Versteigerungen bei der Bundesnetzagentur vor. Sein offizieller Titel lautet "Leiter der Abteilung Rechtsfragen der Regulierung, Telekommunikation und Frequenzordnung". Damit ist Hahn genau der Mann, dessen Pläne die großen Telekom-Konzerne mit Anträgen und Eilanträgen vor dem Verwaltungsgericht Köln zu Fall bringen wollten - und damit bislang gescheitert sind.

Jetzt sitzt der Top-Beamte neben Jochen Homann in der Mainzer Außenstelle der Bundesnetzagentur und freut sich darauf, nach 3G und 4G mit der Versteigerung der ersten 5G-Frequenzen auch noch das Zeitalter der superschnellen Echtzeit-Verbindungen im Mobilfunk einläuten zu dürfen. "Besonders stolz sind wir darauf, dass wir bisher jede gerichtliche Auseinandersetzung gewonnen haben", hatte Hahn beim 20-jährigen Jubiläum der Bundesnetzagentur vor gut einem Jahr verkündet. Und diese Serie hat - allen Unkenrufen zum Trotz - auch bei der 5G-Auktion gehalten. "Alle Eilanträge zum Stopp der Auktion wurden vom Verwaltungsgericht Köln abgelehnt. Darüber habe ich mich sehr gefreut", sagt Homann und lobt damit auch seinen wichtigsten Vordenker, der in Mainz genau aufpasst, dass sich die vier Bewerber an die Spielregeln halten.

Hahn ist nicht der Typ, der gerne im Rampenlicht steht. Lieber zieht er im Hintergrund die Fäden. Viele Vorstandschefs hat er schon bei den Mobilfunkanbietern kommen und gehen gesehen. Auch die jetzige Managergeneration hat mit ihm schon manchen Strauß ausgefochten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...