Ein Traum: Menschen zu Gesundheit verhelfen. Dabei selbstbestimmt

arbeiten, in der eigenen Praxis, teil- oder vollzeit.



Gibt es Berufe zu diesem Traum? Ja, es gibt diese Berufe mit Sinn,

Zukunft und Selbstbestimmung: in der Naturheilkunde, sogar mit eidg.

Diplom und Bundesbeiträgen. Und wie ist es, als NaturheilpraktikerIn

zu arbeiten?



Am «Grossen Schnuppertag» der Heilpraktikerschule Luzern vom

Samstag, 11. Mai 2019 lassen sich 20 Methoden ausprobieren: von

Ayurveda-Medizin und Akupunktur TCM über Europäische Naturheilkunde

und Med. Massage bis zu Cranio, Kinesiologie und Shiatsu und mehr.



Der Grosse Schnuppertag hilft herauszufinden, ob die

Naturheilkunde ein möglicher beruflicher Weg ist. Er findet alle

anderthalb bis zwei Jahre statt. Die Teilnahme ist gratis.



Der Grosse Schnuppertag

Samstag, 11. Mai 2019, 12:30 bis 17:15 Uhr,

Heilpraktikerschule Luzern;

Details und gratis Tagespass:

www.heilpraktikerschule.ch/schnuppertag



Kontakt:

Heilpraktikerschule Luzern

Luzernerstrasse 26 c

6030 Luzern

info@heilpraktikerschule.ch

www.heilpraktikerschule.ch