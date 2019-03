Der Pharmakonzern Stada will mit Investoren im Rücken expandieren. An Geld für Übernahmen soll es nicht mangeln und die Belegschaft soll wachsen.

Der Arzneihersteller Stada will nach der Übernahme durch Finanzinvestoren sein Geschäft kräftig ausbauen. "Wir planen, 2019 weltweit ein paar Hundert Mitarbeiter einzustellen", sagte Chef Peter Goldschmidt der Deutschen Presse-Agentur. Während in Marketing und Vertrieb Arbeitsplätze aufgebaut würden, plane man in Verwaltung und Produktion Stellen abzubauen oder zu verlagern.

"In der Zentrale in Bad Vilbel dürfte die Zahl der Jobs etwa gleich bleiben." Unterdessen lief es im Tagesgeschäft rund: Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr kräftig, wie Stada am Dienstag mitteilte.

Der Konzern sei bereit für Übernahmen und Kooperationen, sagte Goldschmidt. "Das können Medikamente sein oder auch ganze Firmen, solange sie in unsere Strategie passen." Die richtigen Zukäufe seien ein Mittel, um den Konzern mit gut 10.400 Mitarbeitern weltweit langfristig und nachhaltig wachsen zu lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...