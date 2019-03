++ Vergleich mit Situation im Jahr 2016 ++ May stößt auf Widerstand für neue Abstimmung ++ DE30 mit neuen Anstiegen zur Eröffnung in Europa ++ Der Wall Street konnte am Montag an die Gewinne der Vorwoche anknüpfen und ihren Abstand zu den Allzeithochs weiter verringern. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,37% auf 2.833 Punkte und benötigt nur noch etwas mehr als 100 Punkte, um seinen im September 2018 erreichten Höchststand zu erreichen. Nachdem vor zwei Wochen das Bearish-Engulfing-Muster im W1-Chart nicht in einer stärkeren korrektiven Bewegung, sondern in einer beeindruckenden erneuten Umkehrung resultierte, scheint der Markt vorerst weiter bullisch eingestellt zu sein. In jüngster Zeit tauchen insbesondere Vergleiche zur Situation im Jahr 2016 auf, als der US-Aktienmarkt weitere Anstiege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...