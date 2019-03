Die Antibiotikaresistenz oder Antimicrobial Resistance (AMR) ist ein weltweit wachsendes Problem. Ursächlich ist unter anderem der unangemessene Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin und in der Tierhaltung, aber auch schlechte Hygienebedingungen in Krankenhäusern tragen ihren Teil zur Problematik bei. Laut WHO-Schätzung sterben jährlich mindestens 700.000 Menschen an Resistenzen gegen Antibiotika, rund 25.000 davon in der EU. Für das Wirkstoffforschungs-Unternehmen Evotec Grund genug, ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...