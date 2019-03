Totgeglaubt, aber quicklebendig: Kryptowährungen werden weiter eifrig gehandelt. Auch die Börse Stuttgart mischt mittlerweile mit. Worauf Privatanleger beim Kauf achten müssen, welcher Handelsplatz für sie optimal ist.

Anlageberater müssten für Manuel Franzen (Name geändert) eine neue Risikoklasse erfinden. "Ein Freund hatte mir vor einigen Jahren von Bitcoins erzählt", sagt der ehemalige Kaufmann aus Köln. "Ich bin kein IT-Profi, aber das Konzept dieser staatlich unabhängigen Währung hat mich überzeugt. Ich habe zum Kurs von 200 Euro pro Bitcoin meine Ersparnisse investiert", erzählt der 38-Jährige, "und Ende 2017 den Großteil nah am Allzeithoch von 15.000 Euro mit sattem Gewinn verkauft." Wie viel er verdiente, will Franzen nicht verraten. Nur so viel: Er sei Kryptoprivatier, habe seinen Job aufgegeben und handele nun in Vollzeit mit den digitalen Münzen.

Riskanter kann man kaum anlegen. Bei technischen Pannen oder Hackerangriffen droht ein Totalausfall. Keine Zentralbank stabilisiert den Wert der Währungen, weder Bank noch Regierung sind zu Entschädigungen oder einer Einlagensicherung verpflichtet. Franzen ging volles Risiko. Und doch sehnt sich auch ein Kryptoprivatier wie er nach einem Mindestmaß an Sicherheit: "Zum Handeln nutze ich nur die deutsche Börse Bitcoin.de. Anbietern im Ausland will ich mein Vermögen nicht anvertrauen."

Etablierte Finanzinstitute weltweit scheuten bislang das Risiko, mit Kryptoprodukten ihren Ruf zu riskieren. Das hat sich mit dem Einstieg der Börse Stuttgart geändert. Sie brachte Ende Januar mit ihrer Tochtergesellschaft Sowa Labs die Krypto-Handels-App Bison auf den Markt - als erster regulierter Börsenbetreiber weltweit.

So sollen die Bedürfnisse von Anlegern bedient werden, die - wie Kryptoprivatier Franzen - maximale Renditechancen mit hoher Sicherheit verbinden wollen, so weit möglich. Ihre Vorsicht ist berechtigt: Anleger wetten bei ihren Kryptoinvestments ja nicht nur auf den Wertgewinn junger Digitalwährungen. Sie gehen ein weiteres Risiko ein, indem sie ihr Geld wenige Jahre alten Start-ups anvertrauen. Zwölf Milliarden Dollar sollen seit 2011 weltweit durch Hackerangriffe auf Kryptobörsen abhandengekommen sein, hat das Start-up CDx Project ermittelt, das Anlegern eine Art Versicherung anbietet. Denn während die Blockchain, das Register, in dem alle Bitcoin-Transaktionen festgehalten werden, bislang als sicher gilt, gelangten Hacker immer wieder in die technische Infrastruktur der Börsenbetreiber. Dort klauten sie die digitalen Münzen. Allein für 2018 schätzen Analytiker von Ciphertrace den Betrag auf rund eine Milliarde Dollar. Am stärksten traf es Börsen in Italien, Japan und Südkorea.

Lange vor der Börse Stuttgart engagierte sich Bitcoin.de. Die Handelsplattform ist in Deutschland seit 2011 aktiv. Und selbst Gründer Oliver Flaskämper sagt: "Wir beweisen zwar seitdem, dass man das Geschäft mit Kryptowährungen unfallfrei betreiben kann, aber 100-prozentige Sicherheit kann kein Anbieter den Anlegern garantieren."

Die Frage ist: Schaffen es etablierte Finanzinstitute jetzt, Anleger für Kryptowährungen zu begeistern, denen dieser unregulierte Markt bislang zu riskant war? Und können sie mit ihrem Ruf auch Kryptoprofis als Kunden gewinnen? Oder bleiben die den Börsen der Krypto-Start-ups treu, die sich als Spezialisten bewiesen haben? Schließlich handeln Anleger dort täglich Münzen im Wert von rund zehn Milliarden Dollar.

Erst zwei deutsche Handelsplätze

Vor Start der Bison-App war Bitcoin.de der einzige deutsche Kryptohandelsplatz. Nach Unternehmensangaben gibt es mittlerweile 775.000 Kunden. Anders als an einer Börse handeln sie ihre digitalen Münzen untereinander, etwa wie auf dem Onlinemarktplatz Ebay.

Keine zwei Monate nach dem Start haben sich auch in der Bison-App bereits rund 15.000 deutsche Nutzer angemeldet. Auch Bison ist keine Kryptobörse im eigentlichen Sinne. Euwax, ein Tochterunternehmen der Börse Stuttgart, agiert als Handelspartner - und kauft und verkauft auf eigenes Risiko Münzen an anderen Handelsplätzen. "Natürlich ist es nicht schön, dass wir unser Monopol als einziger deutscher Handelsplatz verloren haben", sagt Bitcoin.de-Gründer Flaskämper. "Aber die Freude überwiegt, denn alle Marktteilnehmer merken jetzt, dass Kryptoanlagen keineswegs mehr von der Bildfläche verschwinden."Ulli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...