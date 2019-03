Starke Autowerte ziehen den Dax in die Gewinnzone. Die Euphorie über die Fusionsgespräche von Deutscher Bank und Commerzbank ist verflogen.

Der Dax hat am Dienstagvormittag die Marke von 11.700-Punkten zurückerobert und notierte zwischenzeitlich mit 11.739 Punkten auf einem Fünf-Monats-Hoch. Vor allem die starken Autowerte gaben dem deutschen Börsenbarometer Rückenwind.

Daimler, VW und BMW legten um bis zu drei Prozent zu. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent im Plus bei 11.729 Punkten und damit höher als am vergangenen Freitag, als der Dax bis auf 11.725 Zähler gestiegen war. Am Montag hatte die Kraft für weitere Steigerungen gefehlt.

Die Anleger spekulieren darauf, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen nicht erneut anheben wird und eventuell sogar eine Zinssenkung ankündigt. "Man erwartet, dass die Fed grünes Licht für eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik in diesem Jahr geben wird", sagte Marktexperte Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets der Nachrichtenagentur Reuters. "Es dürfte auch hierzulande nicht unbemerkt bleiben, dass sich die Wall Street klammheimlich nach oben verabschiedet."

Mit Sorgen schauen die Börsianer allerdings auf die Konjunkturprognosen der Wirtschaftsweisen. Diese halbierten die Wachtstumsprognose für Deutschland nahezu. Die Ökonomen und Regierungsberater erwarten in diesem Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent, wie der Sachverständigenrat (SVR) am Dienstag in seiner neuen Prognose mitteilte. Im November hatten die Experten noch plus 1,5 Prozent vorhergesagt. Erfahrungsgemäß leiden darunter besonders die Aktien von Unternehmen aus der Auto-, Chemie- und Textilbranche.

In der Telekombranche richten sich die Augen nach Mainz: Dort startet trotz heftiger Kritik die Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen. Die Übertragungsrate ist etwa 100 Mal schneller als bei LTE. 5G gilt daher als großer Satz nach vorn im Internetzeitalter. Der europäische Sektor für Telekomwerte gewann als einer der besten der Stoxx-600-Branchenübersicht bislang 0,4 Prozent.

Der Brexit dürfte wieder das politische Tagesgeschehen bestimmen: In Großbritannien ist allerdings ...

