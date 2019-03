++ Niedrigzinspolitik der SNB könnte Probleme auf dem Immobilienmarkt verursacht haben ++ DE30 verteidigt Ausbruchsniveau bei 11.680 Punkten ++ Commerzbank durch Herabstufungen unter Druck, Deutsche Bank fällt ++ Die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten war in der heutigen Sitzung etwas schlecht. Aktien aus Japan, Australien und China gaben heute leicht nach, während Aktien aus Hongkong im Plusbereich gehandelt wurden. Im Gegenzug eröffneten die europäischen Aktien gemischt. Aktien aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden schwankten in den ersten Handelsminuten zwischen Gewinn und Verlust. In Osteuropa dominierten die Bullen beim Start der Sitzung. Telekommunikations- und Bergbauunternehmen schnitten am besten ab, während Raffinerien und Bauunternehmen hinterherhinkten. Der DE30 notierte gestern tiefer und beendete den Handelstag in der Nähe des Ausbruchsniveaus bei 11.680 Punkten. Das ausgebildete "Spinning-Top-Kerzenmuster" ließ Sorgen um einen Rücksetzer aufkommen. Ein solches Szenario ist jedoch nicht eingetreten und der deutsche Leitindex notiert nach der ersten Stunde der Cash-Sitzung höher. Die 200-Tage-Linie (EMA) nahe ...

