Die Notierungen von Apple gehen gefestigt in die neue Handelswoche und schließen am Montag in New York ein Prozent höher bei 188,02 US-Dollar. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Tage fort. Insbesondere die vergangene Woche präsentierte sich sehr fest: Die Aktienkurse der Software-Schmiede spurteten um 6,1 Prozent nach oben. Damit summieren ...

