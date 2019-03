GLOBAL GAMING TECHNOLOGIES CORP. (CSE: GGAM.U)) ("Global Gaming" oder "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Kunden ab sofort das von X2 Games Corp. ("X2 Games") entwickelte Spiel "St. Noire" vorbestellen können, das erste von Amazon Alexa betriebene Brettspiel. Jedes St. Noire-Spiel kostet 39,99 US-Dollar und Kunden können über den folgenden Link Vorbestellungen tätigen: https://www.amazon.com/dp/B07P693BG1 St. Noire ist das erste filmische Brettspiel von Amazon Alexa. Das Murder-Mystery-Spiel findet in der Stadt St. Noire statt, wo Spieler Verdächtige mit Sprachbefehlen befragen und Hinweise zusammenstellen müssen, um den Fall zu lösen, bevor die Zeit abläuft. Fesselndes Sounddesign, Schreiben und Voice-Acting von Top-Hollywood-Talenten sind zusätzlich enthalten. Die Spielzeit beträgt zwischen 20 und 30 Minuten. Das Spiel kann mit beliebig vielen Spielern gespielt werden und ist unendlich wiederholbar. Mitbegründer, Präsident und Chief Creative Officer von X2 Games, Zai Ortiz, kommentierte die Einführung des ersten Spieltitels von X2 Games: "St. Noire ist der erste seiner Klasse. Dies ist ein Unikat und ein revolutionärer Durchbruch nicht nur in der Technologie, sondern auch in der Art und Weise, wie Menschen damit in einem positiven und aufregenden Format im Alltag interagieren. Dies ist der Beginn der Zukunft der Gesellschaftsspiele. " Zai Ortiz nimmt in diesem Monat an zahlreichen Spielekonferenzen teil, um St. Noire vorzustellen, einschließlich der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco, Kalifornien, wo X2 Games an Amazons Stand vertreten sein wird, sowie der South by Southwest Conference (SXSW) in Austin, Texas. Über Global Gaming Technologies Corp. Global Gaming Technologies Corp. ist eine Holdinggesellschaft der Gaming-Branche, die Investitionen in digitale interaktive Unterhaltung in aufstrebenden Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality und Artificial Intelligence zusätzlich zu eSports und traditionellen Spielplattformen wie Mobile und Console bietet. Es konzentriert sich auf die Gamifizierung von Inhalten mittels visueller Kinematik auf allen Plattformen. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Spiele und Inhalte zu veröffentlichen, die in das Storytelling eintauchen, mutig im Design sind und technologisch innovativ sind. Das Unternehmen wird von Pionieren der Spiele- und Filmindustrie verwaltet. Es hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und sein Spielestudio befindet sich in Los Angeles, Kalifornien. GGAM ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "GGAM" gehandelt. Weitere Informationen zu GGAM sind auf SEDAR unter www.sedar.com, der CSE unter www.theCSE.com sowie auf der Website des Unternehmens unter globalgaming.tech verfügbar. Im Namen der Firma: Nolan Bushnell, Vorsitzender und CEO des Unternehmens info@globalblockchain.io Über X2 Games Corp. Website: https://x2.games/ Für weitere Informationen kontaktieren: Global Gaming Technologies Corp. E-Mail: ir@globalblockchain.io Telefon: 800-689-808 LOS ANGELES GAMES STUDIO 3900 W Alameda Ave, Burbank, CA 91505, USA Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 19.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 789171 19.03.2019 ISIN CA37959M2031 AXC0172 2019-03-19/13:20