Volkswagen Vz. 2.03% Tradrenner (EUHAFEN): VW beginnt mit 100 Minibussen als Nahvervehrsmöglichkeit in Hamburg. Tests mit wenigen Bussen mit Fahrer in Hamburg und Hannover waren bereits und die Ergebnisse fliessen in der neuen intensiveren Serie ein. (19.03. 13:00) >> mehr comments zu Volkswagen Vz.: www.boerse-social.com/launch/aktie/volkswagen_vz Hella Hueck & Co 2.50% Tradrenner (EUHAFEN): Es kann die Serienfertigung von Scheinwerfern mit Anzeige von Warnungen vor Fußgängern, Anzeige der Verkehrsschilder im Lichtkegel auf den Straßen usw. von Hella gefertigt werden. (19.03. 12:52) >> mehr comments zu Hella Hueck & Co: www.boerse-social.com/launch/aktie/hella_hueckco Daimler 3.52% ...

