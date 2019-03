Die United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch macht Druck bei den 5G-Auktionen der Bundesnetzagentur. Ein Großteil der bisherigen Gebote von insgesamt 314 Millionen Euro kämen von dem Netz-Neueinsteiger.

Bei der mit Spannung erwarteten Versteigerung der 5G-Frequenzen in Deutschland hat der Auktionsneuling 1&1 Drillisch die Latte hoch gelegt. In den ersten drei Runden wurden am Dienstag Gebote über 314 Millionen Euro eingereicht, wie die Bundesnetzagentur auf ihrer Internetseite mitteilte. Ein Großteil davon kam von der United-Internet-Tochter. Bei dem Verfahren, das unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in Mainz läuft, sind auch die Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und Vodafone mit von der Partie. Frühere Versteigerungen haben dem Bund mehrere Milliarden Euro in die Kassen gespült und dauerten drei bis sechs Wochen. 5G soll den Weg ebnen für neue Schlüsseltechnologien wie autonomes Fahren und Industrie 4.0.

Experten erwarten, dass mit dem Einstieg von Drillisch in die Frequenzauktion ein Preiskampf auf dem ohnehin schon hart umkämpften Mobilfunkmarkt entbrennt. Dies könnte die Margen der Anbieter belasten. Drillisch sicherte sich für die ...

