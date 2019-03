Auch wenn die Hausse beim Goldpreis an Schwung verloren hat: Dr. Frank Schallenberger, Leiter der Rohstoffanalyse der LBBW, sieht noch reichlich Potenzial. Ein weiteres Argument, das für ein Investment in Gold spricht, sind die Notenbanken, die als wichtige Nachfrager am Markt agieren. Dadurch scheint Gold nach unten hin abgesichert. Bei Litium und Kobalt dagegen ist der Experte vorsichtig: Zwar wird die Nachfrage im Zuge der Elektromobilität steigen - allerdings auch das Angebot.