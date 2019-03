Bosch zahlt seinen Beschäftigten den höchsten Bonus der Unternehmensgeschichte. Jeder Beschäftigte soll im Schnitt 54 Prozent eines Monatsgehalts bekommen.

Der Technologiekonzern Bosch zahlt in diesem Jahr insgesamt rund 155 Millionen Euro als Bonus an seine Mitarbeiter in Deutschland aus. Im Schnitt soll jeder der rund 58.300 Tarifbeschäftigten der Robert Bosch GmbH ...

