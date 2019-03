Die Gewerke aus den Bereichen »Safety«, »Security« und dem sogenannten Komfort-Bereich bilden die Grundlage für eine vernetze Sicherheitstechnik. Während die Security-Gewerke vor Angriffen oder Anschlägen schützen sollen, beschreibt der Bereich Safety die Sicherheit der sich im Gebäude befindlichen Menschen. In diesen Bereich fallen zum Beispiel die Brandmeldeanlage, die Fluchtwegesicherung, die Sprachalarmierung oder der Rauch- und Wärmeabzug.

Beispiele für den Security-Bereich hingegen sind die Videosicherheits- oder Zutrittskontrollanlage, die Einbruchmelde- oder die Störmeldeanlage. Der Komfort-Bereich beschreibt Mensch-Maschinen-Schnittstellen (MMS), Gegensprechanlagen oder die Beschallungsanlagen, die im Hintergrund für Musik sorgen und zusätzlich für Durchsagen genutzt werden können.

Bei einer Zutrittskontrollanlage muss das System diverse Entscheidungen treffen. Ein triviales Beispiel ist: ob es die Tür öffnet oder nicht. Dafür benötigt es weitere vernetzte Geräte, die relevante Informationen für diese Entscheidung liefern. An Zu- und Abgängen müssen daher Video-Sprechanlagen, Zutrittskontrolle, optische und akustische Alarmierung, die Umfeld-Kamera, die Verschlussüberwachung, die Öffnungsüberwachung, die automatische Öffnung, die Personenzählung und die Beleuchtung reibungslos zusammenarbeiten. Es kommunizieren beispielsweise Einbruch-, Sprech-, Zutrittskontroll- und Videosicherheitsanlagen miteinander:

Der Kontakt an der Tür übermittelt an die Zentrale, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Dank der Kamera, sieht die Person am Türöffner, wer bzw. wie viele Personen vor der Tür stehen. Mittels einer Sprechanlage kann zudem noch Kontakt zu der Person an der Türe aufgenommen werden, um beispielsweise weitere Informationen zu vermitteln (Bild 1).

Planung des Systems in fünf Schritten

Die Planung muss das A und O eines jeden Systems sein. Eine Fachplanung berücksichtigt alle Aspekte in der Betriebsanforderung, wie zum Beispiel elektronische, mechanische, aber auch die organisatorischen und personellen Anforderungen.

Wird die Sicherheitstechnik frühzeitig in die Gebäudeplanung mit einbezogen, werden Kosten gespart und der Planungsprozess wird effizienter. Zusätzlich erleichtert es die Zusammenarbeit zwischen Fachplanern, Architekten und Datenschützern. Der Einsatz von IP-Sicherheitstechnologie bietet dabei ...

