Europäische Autowerte +2,37% haben sich am Dienstag an die Spitze der Branchentafel gesetzt. Im bisherigen Jahresverlauf liefen sie dem Gesamtmarkt noch leicht hinterher. Daimler +3,15% gewannen am Dienstag an der Dax-Spitze zeitweise fast vier Prozent auf 53,18 Euro, Fiat Chrysler +4,33% gewannen sogar mehr als vier Prozent. VW-Vorzugsaktien +1,98% und BMW-Papiere +1,87% standen mit Kurssteigerungen ...

