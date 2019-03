Der Euro profitiert am Dienstag von einem schwachen Euro und steigt auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Das britische Pfund bleibt stabil.

Der Euro hat am Dienstag erneut zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen. Am Markt war die Rede von einer breit angelegten Dollar-Schwäche, von der der Euro profitiert habe. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1355 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,1358 (Montag: 1,1349) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8804 (0,8811) Euro.

Etwas profitieren konnte ...

