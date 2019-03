Autonome Fahrzeuge eignen sich insbesondere für lange und weite Fahrten oder den stockenden Verkehr im Stau, da sie den Fahrer hier von ermüdenden manuellen Tätigkeiten befreien können. Die Hauptidee hierbei ist, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren. Um dies zu erreichen, benötigt das autonome Fahrzeug jedoch mehr als nur eine Kamera, die als Ersatz für das menschliche Auge fungiert. Zusätzlich kommen also Radar- und Lidar-Systeme zum Einsatz, um Objekte bei starkem Regen, dichtem Nebel oder Schneestürmen zu erkennen. Auf der Automotive World 2019 in Tokio präsentierten zahlreiche Unternehmen ihre Ideen in diesem Bereich (Bild 1).

Kameras fund Bussysteme

Der effektive Einsatz von Kameras erfordert mehr als nur den Blick nach vorne oder hinten. Es sind mindestens vier Einheiten für einen Rundumblick notwendig. Zusätzlich kann auch eine Kamera im Gehäuse der Außenspiegel eingebaut sein, um Fahrzeuge im toten Winkel zu erkennen. Verbindungsleitungen mehrerer Kamerasysteme könnten teure Ethernet-Leitungen durch eine eigene Kommunikationsbusleitung ersetzen. Analog Devices zeigte auf der Messe in Tokio die Bussysteme namens C2B beziehungsweise Car-Camera-Bus, um Video- und Audiodaten von Kameras an Steuergeräte oder Anzeigegeräte zu senden.

Der C2B-Bus verwendet analoge NTSC-Videosignale, um Bilder mit einer Auflösung von bis zu 720p/1080i zu senden, wozu eine unabgeschirmte Twisted-Pair-Leitung (UTP) erforderlich ist. Auf dem Bus lassen sich zwar keine Full-HD-Bilder übertragen, aber er bietet dennoch genügend Auflösung für die kleinen Displays im Auto. Die Kommunikationsreichweite beträgt bis zu 30 m über ein Sideband-Signal mit I2C oder GPIO-Steuerung. Im C2B-Bussystem stellt ADI das C2B-Bus-IC für die Bildkommunikation zur Verfügung.

Auf der anderen Seite präsentierte Valens den HDBaseT-Bus für das Senden von hochaufgelösten Bildern und USB-2.0-Highspeed-Digitaldaten. HDBaseT ermöglicht die Übertragung vieler Arten von Video- und Audiodaten-, Ethernet-, USB-2.0- und anderen Steuersignalen mit einem einzigen LAN-Kabel von bis zu 100 Metern Länge. Der Signalbus kommt laut den Angaben eines Firmensprechers bei Videoübertragungen im Automotive- oder industriellen Bereich zum Einsatz.

MEMS-Lidar

Lidar- oder Lichterfassungs- und Entfernungssysteme die aus dem Fahrzeug heraus wie ein Auge in die Ferne sehen können, stellten einen der Schwerpunkte der Messe dar. Die Lidar-Technologie misst Entfernungen mittels der Zeitdifferenz zwischen dem Senden und Empfangen eines Laserstrahls, basierend auf der ToF-Technologie (Time-of-Flight). Während das Radar elektromagnetische Wellen verwendet, setzt Lidar Laserstrahlen ein.

Herkömmliche Lidarsysteme bestehen aus sperrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...