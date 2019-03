Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Zumtobel +3,59% auf 6,345, davor 5 Tage im Minus (-9,79% Verlust von 6,79 auf 6,12), AMS -3,22% auf 25,26, davor 4 Tage im Plus (6,27% Zuwachs von 24,56 auf 26,1), Erste Group -1,94% auf 32,81, davor 4 Tage im Plus (8,53% Zuwachs von 30,83 auf 33,46), EVN -0,45% auf 13,24, davor 3 Tage im Plus (2,47% Zuwachs von 12,98 auf 13,3), Flughafen Wien-0,13% auf 37,6, davor 3 Tage im Plus (4,15% Zuwachs von 36,15 auf 37,65), Lenzing +0,23% auf 86,4, davor 3 Tage im Minus (-7,11% Verlust von 92,8 auf 86,2).Por Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Betbull Holding (bester), Porr (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: CA Immo (2 Plätze gutgemacht, von 8 auf 6); dazu, Erste Group (-2, von 6 auf 8), voestalpine ...

