Daimler, VW und BMW bescheren dem deutschen Leitindex den höchsten Schlusskurs seit fast einem halben Jahr. Auch Spekulationen über die US-Geldpolitik treiben die Kurse an.

Der Dax hat am Dienstag die Marke von 11.700 Punkten zurückerobert, an der Marke von 11.800 Zählern scheiterte der deutsche Leitindex allerdings. Dieser schloss mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 11.788 Punkten - das ist der höchste Schlusskurs seit fast sechs Monaten. Zwischenzeitlich hatte der Dax sogar bei 11.823 Zählern notiert.

Vor allem starke Autowerte stützten das Frankfurter Börsenbarometer. Die Papiere von Daimler, VW und BMW legten in der Spitze um fast vier Prozent zu. Die Autoaktien profitierten dabei von einer Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch.

Demnach sind die Autowerte in der Gunst der Anleger zuletzt wieder weiter zurückgefallen, viele professionelle Anleger seien entsprechend untergewichtet. Diese schlechte Stimmung in Verbindung mit einer Bewertung der Autobauer nahe ihrer Tiefststände biete gute Argumente, seine Chance gegen den Trend zu suchen, so die Merrill-Experten.

Außerdem spekulierten die Anleger darauf, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen nicht erneut anheben wird und eventuell sogar eine Zinssenkung ankündigt. "Man erwartet, dass die Fed grünes Licht für eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik in diesem Jahr geben wird", sagte Marktexperte Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets der Nachrichtenagentur Reuters. "Es dürfte auch hierzulande nicht unbemerkt bleiben, dass sich die Wall Street klammheimlich nach oben verabschiedet."

So hatte die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen deutlich weniger Auswirkungen ...

