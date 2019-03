Im Mai wählen Adidas-Aktionäre ein neues Gremium. Im neuen Aufsichtsrat soll auch der scheidende Daimler-Finanzvorstand Uebber sitzen.

Der scheidende Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber soll im Mai in den Aufsichtsrat von Adidas einziehen. Der 59-Jährige ist wie Bertelsmann-Chef Thomas Rabe eines von drei Mitgliedern, die von den Aktionären am neunten Mai in Fürth neu in das Gremium gewählt werden sollen, wie Adidas am Dienstag in Herzogenaurach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...