Call of Duty, kurz: CoD, ist eine der erfolgreichsten Computerspielreihen überhaupt. Seit der erste Titel der Ego-Shooter-Serie 2003 veröffentlicht wurde, liegen die weltweiten Verkaufszahlen Schätzungen zufolge im dreistelligen Millionenbereich. Alleine vom jüngsten Teil, "Call of Duty: Black Ops 4", wurden in Deutschland innerhalb von vier Monaten 500.000 Spiele abgesetzt. Dass eine Mobilversion des Megasellers eine eingebaute Erfolgsgarantie hat, ist daher anzunehmen. Und das freut vor allem ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...