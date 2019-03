Die Fünffach-Kamera ist unbestritten das Highlight des Nokia 9 PureView-Smartphones, das in diesen Tagen in Deutschland auf den Markt kommt. Doch bei den in den USA bereits ausgelieferten Modellen gab es just in diesem Punkt Probleme: Die Berechnungszeit der fünf Aufnahmen zu einem einzelnen Bild soll unglaublich langsam von statten gehen, User berichten von bis zu 20 Sekunden. Produzent HMD Global versprach bereits Besserung durch ein Software-Update. Doch nun erreicht die Firma offenbar eine ... (Achim Graf)

