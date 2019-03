Nach anfänglichen Gewinnen dreht der Dow Jones im Tagesverlauf ins Minus. Grund sind Unsicherheiten im Handelsstreit zwischen China und USA.

Wenig verändert und ohne klare Richtung haben die US-Aktienmärkte am Dienstag geschlossen. Der Dow Jones Industrial notierte fast den gesamten Handelstag im Plus und erklomm gegen Mittag sein Tageshoch bei 26.109 Punkten. Am Nachmittag bröckelte der Leitindex jedoch sukzessive ab und fiel im späten Handel knapp ins Minus. Grund dafür war ein Bericht von "Bloomberg", wonach sich China in den Handelsgesprächen gegen Forderungen der USA stellt.

Am Morgen hatte noch die Hoffnung auf lockere geldpolitische Zügel der Notenbank Fed die Stimmung der Anleger bestimmt. "Es herrscht Optimismus, dass die Fed die Zinsen nicht antastet, die Wirtschaft weiter vor sich hinwächst und wir keine Inflation sehen", sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone. Anleger wollten daher eine mögliche Aktienrally nicht verpassen.

Die ...

