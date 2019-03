Das Unkrautvernichtungsmittel Roundup soll ein "erheblicher Faktor" bei der Verursachung der Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman gewesen sein, heißt es im Jury-Urteil.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat in den USA einen wichtigen Teilprozess um angebliche Krebsrisiken von Produkten der Tochter Monsanto verloren. Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco befand am Dienstag einstimmig, ...

