Infineon ist nach den jüngsten Meldungen bei den Banken offenbar noch reichlich beliebt. So hat die UBS ihre Bewertung nicht verändert und ist der Auffassung, der Wert sei ein "Buy". Die Deutsche Bank hat nun gleichfalls das "Buy" bestätigt. Das Kursziel liegt bei 25 Euro. Das wären 20 % - immerhin. Wir betrachten die Aussichten.

Infineon ist am Dienstag um 2 % nach oben geklettert. Das ist ein kleines positives Signal am Markt, nachdem der Wert in den vergangenen Tagen schon ausgehend von ... (Frank Holbaum)

