Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 19.3. -3,22%, Volumen 9% normaler Tage , EBS: Erste Group am 19.3. -1,94%, Volumen 89% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 19.3. -1,81%, Volumen 51% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 19.3. 4,57%, Volumen 143% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 19.3. 4,86%, Volumen 156% normaler Tage , SBO: SBO am 19.3. 6,14%, Volumen 135% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SBO SBO 75.200 6.14% Telekom Austria TKA 6.690 4.86% JinkoSolar ZJS1 20.830 4.57% Vipshop 1VPA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...