Nochmal zum Thema angestrebte Übernahme der Maxwell Technologies, Inc. (kurz "Maxwell) durch Tesla. Bekanntlich läuft derzeit ein Übernahmeangebot von Tesla bzw. einer Tochter von Tesla für dieses Technologie-Unternehmen. Noch ist offen, ob die Übernahme klappt. Jedenfalls gab es einen Zwischenstand von Tesla - demnach sind per 4. März knapp 3,1 Mio. Maxwell-Aktien im Rahmen des Angebots eingereicht worden. Maxwell ist im Bereich Batterie/Speicher in der Entwicklung aktiv und es sieht so aus, ... (Peter Niedermeyer)

