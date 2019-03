Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den Mittwoch starten. Im Fokus steht die Bayer nach dem Rückschlag im Glyphosat-Prozess, aber auch BMW und Google.

Der Dax dürfte am Mittwochmorgen mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Auf außerbörslichen Plattformen notierte der deutsche Leitindex bei knapp unter 11.700 Punkten. Vor allem die Entscheidung einer US-Jury, den Prozess gegen Bayer wegen des Unkrautvernichters Glyphosat fortzusetzen, dürfte die Aktie des Chemie- und Pharmariesen belasten.

Autowerte hatten dem Dax am Dienstag zum höchsten Schlusskurs seit fast sechs Monaten verholfen: Der Leitindex schloss mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 11.788 Punkten. Zwischenzeitlich hatte das Frankfurter Börsenbarometer sogar bei bei 11.823 Zählern notiert.

Gewinner im Dax waren die Aktien von Wirecard, die 3,5 Prozent fester schlossen, gefolgt von den Papieren von Daimler mit einem Plus von 3,4 Prozent. BMW legte um 2,1 Prozent zu, VW um 1,7 Prozent. Die Aktien der Commerzbank rutschten um 3,3 Prozent ab, nachdem sie nach Bekanntwerden der Fusionsverhandlungen mit der Deutschen Bank am Montag noch im Plus notiert hatten.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street haben sich Investoren angesichts der unklaren weiteren Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China zurückgehalten. Einerseits äußerte sich Präsident Donald Trump optimistisch zum Stand der Bemühungen um eine Lösung des Konflikts. Andererseits warnten Analysten, dass selbst bei einer Einigung die Spannungen zwischen den beiden Staaten bestehen bleiben könnten.

Der Dow-Jones-Index fiel zum Handelsschluss um 0,1 Prozent auf 25.887 Punkte. Der breiter gefasste S&P verharrte nahezu unverändert bei 2833 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann dagegen 0,1 Prozent auf 7724 Zähler. Dax und EuroStoxx50 hatten zuvor um jeweils etwa ein Prozent höher bei 11.788 und 3410 Punkte geschlossen.

2 - Handel in Asien

Vor dem Fed-Zinsentscheid haben sich Anleger in Japan am Mittwoch zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei lag 0,1 Prozent im Plus bei 21.584 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 1611 Zähler zu. Die meisten Händler gingen davon aus, dass die Fed ihre Zinspause fortsetzen werde, sagte Marktstratege Hiroyuki Ueno von Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Es sei aber schwer abzuschätzen wie der Handel auf den Entscheid reagiere. An den Finanzmärkten wird gespannt auf den aktualisierten Ausblick der Währungshüter geachtet.

Bei den Einzelwerten lagen Sony und Nintendo im Fokus, die 3,2 beziehungsweise 2,7 Prozent nachgaben. Zuvor hatte Google einen Videospiel-Streamingdienst angekündigt. Starttermin für Stadia soll in diesem Jahr sein.

3 - Bayer erleidet Rückschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...