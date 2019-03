Liebe Leser,

Anleihen müssen eines Tages zurückgezahlt werden. Wenn das nicht möglich ist, müssen sich die Schuldner mit ihren Gläubigern über eine Refinanzierung der Anleihe verständigen. Am Bondmarkt werden eigentlich immer Anleihen refinanziert. Meist sind es die Staaten, die alte Anleihen durch neue ersetzen.

Zukünftig dürfte das Problem aber auch für die Unternehmensanleihen an Bedeutung gewinnen, denn im Jahr 2021 werden allein in den USA Unternehmensschulden in Höhe von 1,1 Billionen ... (Dr. Bernd Heim)

