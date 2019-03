AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was ändert sich grundlegend an der Architektur der Fahrzeuge? Dr. Thomas M. Müller: Wir sind dabei, eine neue Architektur zu entwerfen, die demnächst in die Serienentwicklung geht, und beginnen mit den neuen Premium-E-Fahrzeugen im Konzern, sodass zunächst einmal Audi und Porsche betroffen sind. Wir entwickeln eine gemeinsame Architektur, die dann auf der gemeinsamen PPE-Plattform erstmalig zum Einsatz kommen wird, wobei PPE für Premium Platform Electric steht. Porsche und Audi entwickeln PPE gemeinsam quasi als Premium-Pendant zum MEB, dem modularen Elektrifizierungs-Baukasten im Konzern. Nicht nur das Thema E-Fahrzeuge bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich, sondern insbesondere Themen wie autonomes Fahren, Digitalisierung, Update-fähige Security etc. Deshalb ist auch dort ein nächster Architekturhub erforderlich. Und in diesem Architekturhub sollen Security-by-Design und Update-by-Design fest verankert sein, während gleichzeitig die Entkopplung von Hardware und Software deutlich stärker gespielt werden soll, als dies in den Fahrzeugen der Fall ist, die jetzt auf den Straßen unterwegs sind. Audi ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...