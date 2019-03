Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) wird eine vierteljährliche Dividende von 80 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 30. April 2019 (Record day: 5. April 2019). Ende Juni 2018 wurde eine Erhöhung der Quartalsdividende um 43 Prozent oder 24 US-Cents auf den aktuellen Betrag angekündigt. Auf das Jahr ...

