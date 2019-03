Beiersdorf lädt am 17. April 2019 zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Was Sie als Aktionär über die bevorstehende HV und die Dividende wissen müssen.

Wann ist die Beiersdorf-Hauptversammlung 2019?

Die Hauptversammlung von Beiersdorf findet am Mittwoch, den 17. April 2019 in der Hamburg Messe in Halle 3 statt. Das Messegelände befindet sich am Messeplatz 1, 20357 Hamburg.

Wer darf an der ordentlichen Hauptversammlung 2019 teilnehmen?

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind Anteilsbesitzer berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden. Aktionäre können sich auch vertreten ...

