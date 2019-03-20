-BARCLAYS HEBT MERCK KGAA ZIEL AUF 82 (78) EUR - 'UNDERWEIGHT' -BARCLAYS SENKT CONTINENTAL AG ZIEL AUF 150 (155) EUR - 'EQUAL WEIGHT' -BERENBERG HEBT DEUTZ ZIEL AUF 9,60 (9,40) EUR - 'BUY'-BERENBERG SENKT AXEL SPRINGER ZIEL AUF 43 (46) EUR - 'SELL'-BERNSTEIN SENKT LUFTHANSA ZIEL AUF 25 (27) EUR - 'OUTPERFORM' -GOLDMAN SENKT FRAPORT AUF 'SELL' ('NEUTRAL') - ZIEL 67 (73) EUR -HSBC HEBT ALSTRIA OFFICE ZIEL AUF 14,50 (14) EUR - 'HOLD'-HSBC HEBT DEUTSCHE POST AUF 'BUY' ('HOLD') - ZIEL 36 (24,50) EUR -HSBC HEBT DIC ASSET ZIEL AUF 11 (10,50) EUR - 'HOLD' -HSBC HEBT GERRESHEIMER ZIEL AUF 69 (68) EUR - 'HOLD'-HSBC HEBT TALANX ZIEL AUF 39 (38) EUR - 'BUY'-HSBC HEBT TLG ...Den vollständigen Artikel lesen ...