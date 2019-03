Am deutschen Aktienmarkt steht eine Richtungsentscheidung bevor: Beendet der Dax bald den Bärenmarkt? Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen.

Der Dax übertrifft derzeit die kühnsten Hoffnungen der Optimisten - auch wenn er am heutigen Handelstag im Minus eröffnet. Der deutsche Leitindex liegt in den ersten Handelsminuten 0,7 Prozent tiefer bei 17.703 Punkten. Belastet wurde er vor allem von der Bayer-Aktie, die nach einem Urteil im Glyphosat-Streit in den USA fast zwölf Prozent schwächer in den Handel startete.

Am Dienstag hatte der Dax knapp unter der Marke von 11.800 Zählern geschlossen und war mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 11.788 Punkten aus dem Handel gegangen - dem höchsten Schlusskurs seit fast sechs Monaten. Zwischenzeitlich hatte der Dax sogar bei 11.823 Zählern notiert.

Damit tritt der Dax in eine entscheidende Phase ein. Zur Erinnerung: Im Oktober des vergangenen Jahres rutschte der Index unter die Marke von 11.800 Punkten und trat damit offiziell in eine Bärenmarktphase ein. Sinkt ein Börsenindex im Vergleich zu seinem Höchststand um 20 und mehr Prozent, ist von einem Bärenmarkt die Rede - das Gegenteil vom Bullenmarkt, in dem die Kurse um mehr als 20 Prozent steigen, so wie wir es von 2009 bis 2018 erlebt haben. Sollte der Dax es nun nachhaltig schaffen, die Marke von 11.800 Zähler zu überwinden, wäre der Bärenmarkt vorbei.

Es spricht einiges dafür, dass die Kurse weiter steigen, auch wenn die Meldungen auf den ersten Blick etwas anderes signalisieren. Ein Beispiel: Nach dem kräftigen Kursanstieg von mehr als 1500 Punkten seit Ende Dezember sind viele Fondmanager skeptisch wie seit lange nicht mehr.

"An den Börsen könnten die besten Monate dieses Jahres schon hinter uns liegen", meint beispielsweise Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege bei der Deutschen-Bank-Tochter DWS. Und wie Kreuzkamp denken offensichtlich viele Investoren. Das zeigt die wichtigste monatliche Umfrage unter Großanlegern von der US-Bank BofA Merrill Lynch unter 239 Fondsmanagern, die zusammen 664 Milliarden Dollar Anlegergeld verwalten. ...

