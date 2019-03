++ Negative Schlagzeilen beim Handelskonflikt ++ USD muss sich heute einem Test unterziehen: Fed-Treffen ++ EU-Gipfel am Donnerstag für Brexit von Bedeutung ++ DE30 versucht Verluste der Asien-Sitzung auszugleichen ++ Die Wall Street stieg am Dienstag im Intraday-Handel zuerst an und bildete in ihrer Aufwärtsbewegung neue Hochs aus, gefolgt von raschen Gewinnmitnahmen am Nachmittag sowie Verlusten im weiteren Handelsverlauf. Alle drei großen US-Aktienindizes beendeten die US-Sitzung auf der Höhe der vortägigen Schlusskurse. Die Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand beim Handelsstreit zwischen den USA und China wurden getrübt, da Washington laut einem Bloomberg-Bericht um ein Vorpreschen der Chinesen gegenüber ihren Forderungen beunruhigt ist. Die ...

