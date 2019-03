Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Great Place to Work: G-TEC Ingenieure gehören zu Deutschlands bestenArbeitgebern(press1) - 20. März 2019 - Das Siegener Unternehmen G-TEC Ingenieure GmbHdarf sich gleich zweimal freuen: Nach dem Great Place to Work-Award "BesteArbeitgeber NRW" erhielt der Spezialist für ganzheitliche Gebäudeenergetiknun auch im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" mit demhervorragenden 5. Platz eine hohe Auszeichnung.https://www.gtec.de/aktuelles/news/Auf der feierlichen Prämierungsveranstaltung zu "Deutschlands BesteArbeitgeber 2019" am 14.03. in Berlin kürte das Institut Great Place toWork(R) die G-TEC Ingenieure aus Siegen für seine herausragendeArbeitsplatzkultur. Die Entscheidung der Jury basiert auf anonymdurchgeführten Mitarbeiter- und Management-Befragungen. Das Ergebnis: NachPlatz 4 in NRW erreicht G-TEC bundesweit Platz 5 der besten Arbeitgeber inder Kategorie 50-100 Mitarbeiter.Für G-TEC war es die erste Teilnahme an dem renommierten Great Place toWork-Wettbewerb.Zufriedene Mitarbeiter als strategisches Ziel"Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer Unternehmensphilosophie, die vonuns allen gemeinsam intensiv gelebt wird", erläutert Axel Schneider,Geschäftsführer der G-TEC Ingenieure GmbH. Mit einem herzlichen Dank analle Mitarbeitende betont er den starken Teamgeist, durch den erst dieQualität erbracht werden kann, die Kunden täglich überzeugt. Nach seinerEinschätzung führen Vertrauen, Begeisterung und die Freiräume,eigenverantwortlich zu handeln, zu einer hohen Unternehmensidentifikationund außerordentlichen Leistungen.Punkten im Wettbewerb um FachkräfteDie Mitarbeiterinnen durch persönliche Wertschätzung,Weiterentwicklungsangebote und Führungskultur zu "Mitgestaltern desErfolgs" zu machen, zahlt sich mehrfach aus: "Im zunehmenden Wettbewerb umqualifizierte Fachkräfte wird es immer wichtiger, als attraktiverArbeitgeber intern und extern zu punkten", so Schneider. Das G-TEC Teambeurteilt sein Unternehmen nach den Kriterien Respekt, Fairness,Glaubwürdigkeit und Teamgeist überdurchschnittlich gut: 85% derMitarbeiter sind "stolz" auf ihren Arbeitgeber und mit einemGesamtergebnis von 88% hoher Zufriedenheit liegt GTEC weit über demMarktdurchschnitt (62%).Arbeitsplatzkultur als kontinuierlicher ProzessMit der guten Platzierung unter den besten Arbeitgebern ist für AxelSchneider das Engagement für eine motivierende Arbeitsplatzkultur nochlange nicht abgeschlossen: "Die Preise zeigen, dass wir auf dem richtigenWeg sind.Die Profilierung als attraktiver Arbeitgeber ist jedoch einkontinuierlicher Prozess, an dem wir und unsere derzeit schon fast 80Mitarbeiter im Rahmen unserer Arbeitgebermarke "Erfolg sucht Mitgestalter"konsequent weiterarbeiten werden."G-TEC Ingenieure entwickelt ganzheitliche und lückenlose Angebote für dieGebäudeenergetik (TGA und Bauphysik) - von der Konzeption über die Planungund Umsetzung bis hin zu Management und Überwachung des laufenden Betriebs.Für Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie für Kommunen steht einTeam aus Ingenieuren, Technikern und Bauphysikern zur Verfügung. G-TECliefert ein einzigartiges Angebot aus einer Hand: HolistischeSystemplanung verbunden mit ganzheitlicher Sicherheit.FirmenkontaktG-TEC Ingenieure GmbHAxel SchneiderFriedrichstraße 6057072 Siegen0271 33883-00271 33883-10mailto:info@gtec.dehttp://www.gtec.dePressekontaktG-TEC Ingenieure GmbHAxel SchneiderFriedrichstraße 6057072 Siegen0271 33883-1200271 33883-10mailto:a.schneider@gtec.dehttp://www.gtec.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.ADENION_1553069382.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Great Place to Work: G-TEC Ingenieure gehören zu Deutschlands bestenArbeitgebern (jpg, 202 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

