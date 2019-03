Weiter nach oben ging es gestern für die Börsen in Europa, der EuroStoxx 50 konnte nach verhaltenem Start schlussendlich um 0,6% befestigt schliessen und erreichte damit wieder das Niveau von Anfang Oktober letzten Jahres. Auch die anderen wichtigen Börsen in Europa beendeten den Tag mit höheren Notierungen. In Großbritannien entwickelt sich der Arbeitsmarkt trotz der bestehenden Brexit-Unsicherheit weiter sehr stark, die Beschäftigung hat deutlich zugenommen. Aus Branchensicht standen die Autowerte im Fokus, unterstützt durch eine positive Studie von Merrill Lynch und Übernahmespekulationen konnte der Sektor 2,4% Zugewinn erzielen. Verschiedene Medien spekulierten über eine mögliche Fusion zwischen Peugeot und Fiat Chrysler. Peugeot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...