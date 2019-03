Nachdem Präsident Nasarbajew am Dienstag überraschend von seinem Amt zurückgetreten war, hat das zentralasiatische Land nun ein neues Staatsoberhaupt.

Kasachstan hat einen neuen Präsidenten: Kassym-Schomart Tokajew hat am Mittwoch den langjährigen Amtsinhaber Nursultan Nasarbajew abgelöst. In der Ex-Sowjetrepublik übernimmt der Chef des Oberhauses per Verfassung automatisch die Macht, wenn der Präsident aus dem Amt scheidet. Bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern legte Tokajew den Eid ab. Es gab langen Applaus, als Nasarbajew seinem Nachfolger gratulierte. Tokajew übernimmt den Posten bis zum Ende der regulären Amtszeit 2020.

Die Macht sei in einer ruhigen ...

