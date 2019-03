Wallisellen (ots) -



- Gesamtprämienvolumen legt um 1,6 Prozent auf CHF 3'723.3 Mio. zu

- Erneutes Netto-Kundenwachstum von 15 Tsd.

- Jahresgewinn steigt aufgrund geringerer Schadenbelastung aus

Naturereignissen und Grossschäden um 9,4 Prozent auf CHF 272.4 Mio.

- Sachgeschäft wächst im vierten Jahr in Folge deutlich über Markt

- Fokus auf flexible Produkte im Einzellebengeschäft

- Fokus auf Vollversicherungen im Kollektivlebengeschäft



Die Allianz Suisse Gruppe hat ihre gute Marktposition in der

Schweiz im Geschäftsjahr 2018 in einem weiterhin herausfordernden

Marktumfeld behauptet. Das Gesamt-Prämienvolumen der Allianz Suisse

Gruppe stieg um 1,6 Prozent auf CHF 3'723.3 Mio. (Vorjahr: CHF

3'664.7 Mio.). Zu diesem Prämienanstieg beigetragen hat vor allem das

Sachgeschäft mit einem Plus von 4,1% auf CHF 2'000.9 Mio. (Vorjahr:

CHF 1921.6 Mio.). Auch das Nettokunden-Wachstum blieb mit rund 15

Tsd. auf einem hohen Niveau. Der Jahresgewinn konnte um 9,4 Prozent

zulegen, wobei die Allianz Suisse dabei von einem aussergewöhnlich

guten Schadenjahr mit wenig Naturereignissen und Grossschäden

profitiert hat.



"Wir haben im vergangenen Jahr auf dem Weg zu unseren

strategischen Zielen auf allen Ebenen sehr gute Fortschritte

gemacht", zieht Severin Moser, CEO der Allianz Suisse, eine positive

Bilanz. "Was mich besonders freut: In Bezug auf die

Kundenzufriedenheit zählen wir laut branchenweiten Kundenumfragen zu

den drei führenden Anbietern in der Schweiz. Das ist ein toller

Erfolg. Unsere Anstrengungen, das Kundenerlebnis mit neuen Produkten

wie Splitsurance oder der Homesharing-Versicherung sowie digitalen

Services zu erhöhen, zahlen sich aus. Für uns gilt es, auch in diesem

Jahr am Ball zu bleiben und unsere Marktposition im Sach- und

Lebengeschäft auszubauen."



Sachgeschäft bleibt auf dem Wachstumspfad



Das Sachgeschäft wuchs bereits das vierte Jahr in Folge deutlich

über dem Marktdurchschnitt. So übersprangen die Prämieneinnahmen die

Marke von 2 Milliarden Franken und stiegen um 4,1 Prozent auf

insgesamt CHF 2'000.9 Mio. (Vorjahr: CHF 1'921.6 Mio.). Zu den

Haupttreibern dieser Entwicklung gehörten vor allem das

Motorfahrzeuggeschäft und die Rechtsschutzversicherung. "Mit der

Übernahme der DAS Rechtsschutzversicherung Schweiz haben wir unsere

Wettbewerbsposition in diesem Wachstumsmarkt noch einmal deutlich

verbessert und zählen jetzt zu den Top3-Anbietern. Die Integration in

unsere Tochtergesellschaft CAP schreitet sehr gut voran", so Moser.

Weitere attraktive Wachstumsperspektiven sieht Moser in diesem Jahr

im Unternehmensgeschäft vor allem bei kleinen und mittleren

Unternehmen. Dort will die Allianz Suisse die Beratung auf den

Generalagenturen stärken und die Komplexität bei bestehenden

Produkten reduzieren. Zudem wurde die Allianz Cyber Versicherung für

KMU um die Zusatzdeckung «Cyber Crime - Social Engineering»

erweitert, welche Schäden durch Betrug gefälschter Anweisungen und

Rechnungen umfasst.



Der Gewinn im Sachgeschäft profitierte 2018 von wenig

Naturereignissen und Grossschäden. So sank die Schaden-/Kostenquote

(Combined Ratio) um 1 Prozentpunkt auf 91,7 Prozent (Vorjahr: 92,7

Prozent). Dank der geringeren Schadenbelastung und eines höheren

Prämienvolumens stieg der Jahresgewinn im Sachgeschäft um 5,6 Prozent

auf CHF 176.3 Mio. (Vorjahr: CHF 166.9 Mio.).



Lebengeschäft: Potenziale nutzen



Im Lebengeschäft blieben die Vorzeichen angesichts der

Herausforderungen im anhaltenden Tiefzinsumfeld unverändert. So hielt

die Allianz Suisse auch im vergangenen Jahr an ihrer fokussierten

Zeichnungspolitik im Kollektivlebengeschäft fest. Dementsprechend

sanken die Prämieneinnahmen um 1,2 Prozent auf CHF 1'722.4 Mio.

(Vorjahr: CHF 1'743.1 Mio.).



Doch wo Herausforderungen sind, sieht die Allianz Suisse auch

zahlreiche Chancen: "Die Probleme sind nach der Ablehnung des

Reformvorhabens Altersvorsorge 2020 ungelöst, gleichzeitig steigt die

Vorsorgelücke in der 1. und 2. Säule. Hinzu kommt, dass nur etwa 50

Prozent der Schweizer Bevölkerung die Möglichkeiten zum

Vorsorgesparen in der Säule 3a nutzen - das Wachstumspotenzial ist

also gross. Vor diesem Hintergrund sind die zweistellige Steigerung

im Einzelleben-Neugeschäft gegen periodische Prämien und die damit

verbundenen Gewinn- und Marktchancen erfreulich. Unsere Position

wollen wir mit neuen, kapitaleffizienten Produkten, bei denen die

Kunden in der dritten Säule flexibel für die Altersvorsorge sparen

und dabei gleichzeitig von einer attraktiven Gesamtverzinsung

profitieren können, weiter stärken. Wir versprechen uns viel von

dieser neuen Produktgeneration", sagt Stefan Rapp, CFO der Allianz

Suisse.



Was die berufliche Altersvorsorge anbelangt, zählt die Allianz

Suisse mit rund 13'600 angeschlossenen Betrieben und rund 147'000

Versicherten zu den führenden Anbietern im Kollektivlebengeschäft.

"Wir werden auch zukünftig ein verlässlicher Partner für unsere

Kunden bleiben. Wir weisen eine hohe Kapitalstärke auf, die

ausschliesslich auf qualitativ hochwertigem Kernkapital aufbaut.

Gerade kleine und mittlere Unternehmen wollen und können die Risiken

in der beruflichen Altersvorsorge häufig nicht selbst tragen",

unterstreicht Rapp die Bedeutung.



Da die Allianz Suisse im vergangenen Jahr weniger Verstärkungen

der Reserven für Zinsgarantien vornehmen musste, stieg der

Jahresgewinn im Lebengeschäft um 17 Prozent auf CHF 96.1 Mio.

(Vorjahr: CHF 82.1 Mio.).



