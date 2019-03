Für 2019 erwartet das Unternehmen das zehnte Wachstumsjahr in Folge. Die weltweit trüberen Konjunkturaussichten zeigen jedoch Wirkung.

Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich peilt 2019 das zehnte Jahr in Folge Wachstum an. "Der hohe Auftragsbestand bildet dafür eine gute Basis", sagte der scheidende Vorstandschef Hans-Georg Frey am Mittwoch. Die ersten beiden Monate hätten sich positiv entwickelt.

Er schränkte allerdings ein, wegen der weltweit eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...