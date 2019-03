Rapperswil-Jona (ots) -



Der grösste Schweizer Webhosting-Provider Hostpoint hat auch 2018

seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Das Unternehmen erzielte im

vergangenen Jahr einen Umsatz von 20 Millionen Franken, was einer

Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Um dem

anhaltenden Wachstum Rechnung zu tragen, belegt Hostpoint seit 2018

ein neues Office.



Hostpoint steht für Kundennähe, Kompetenz und Verlässlichkeit. In

Kombination mit den leistungsfähigen sowie intuitiven Produkten und

Dienstleistungen haben diese Attribute auch 2018 überzeugt und dafür

gesorgt, dass der Webhosting-Provider die Umsatzgrenze von 20

Millionen überschritten hat (im Vergleich zu 18 Millionen Franken

Umsatz 2017). Hostpoint hat seine Marktstellung als führender

Webhosting-Provider zementiert und die Position als Verwalter von

Domains weiter ausgebaut: Die Anzahl der durch Hostpoint verwalteten

Domains lag 2018 bei 560'000 (+ 12 % im Vergleich zu 2017).



Hostpoint belegt seit dem vergangenen Jahr ein neues, grosszügiges

Office im Herzen von Rapperswil. Mit dem neuen Standort ist das

Unternehmen perfekt für die Zukunft und eine Fortsetzung der

Erfolgsgeschichte aufgestellt. Die Räumlichkeiten verfügen über

modernste Arbeitsplätze, Meeting- und Projekträume sowie eine

hauseigene Cafeteria. Als attraktiver Arbeitgeber an zentralster Lage

in Rapperswil bietet Hostpoint seinen aktuell 60 Mitarbeitenden damit

bestmögliche Arbeitsbedingungen und ist auch weiterhin auf der Suche

nach motivierten Talenten.



Kontinuierliche Weiterentwicklung trotz Leader-Position



«Unsere nachhaltige Entwicklung und der Ausblick in die Zukunft

stimmen mich sehr positiv. Als inhabergeführtes Schweizer Unternehmen

werden wir dank unserer Swissness weiter am Markt punkten können»,

sagt Hostpoint CEO Markus Gebert. «Unser anhaltender Markterfolg ist

vor allem auch darauf zurückzuführen, dass wir fortlaufend und mit

Leidenschaft unsere Services weiterentwickeln und neue Produkte an

den Markt bringen.»



In dieser Hinsicht stand bei Hostpoint auch 2018 die Sicherheit

der Kunden im Fokus. Als erster Schweizer Anbieter überhaupt hat das

Unternehmen auf die neuen Sicherheitsvorkehrungen des

Google-Chrome-Browsers reagiert und ein attraktives Angebot seiner

Business EV SSL-Zertifikate für Firmen lanciert: Um ein solches

Zertifikat zu erlangen, werden Antragsteller intensiv geprüft, was

den Websitebesuchern zusätzliche Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit

signalisiert. Des Weiteren verwenden über 150'000 Webseiten bei

Hostpoint die kostenlose und beliebte Lösung von Let's Encrypt.



Mit Domain Shield hat Hostpoint im vergangenen Jahr eine neue

integrierte Lösung für einen umfassenden Domainschutz an den Markt

gebracht, welche die Produkte Domain Privacy und Domain Guard

vereint. Zudem bietet Hostpoint Kunden einen kostenlosen ADV-Vertrag

(Auftragsdatenverarbeitung), womit DSGVO-Konformität garantiert ist.

Nicht zuletzt hat Hostpoint seinen Kundensupport ausgebaut. Hostpoint

wird auch 2019 neue Produkte lancieren und damit seine Innovations-

und Marktführerschaft weiter unter Beweis stellen.



Über Hostpoint



Mit rund 560'000 betreuten Domainnamen ist Hostpoint der grösste

Webhosting-Provider der Schweiz. Neben vielen bekannten Firmen wie

der Schweizerischen Post, Migros, Skyguide oder Hero bilden die

vielen privaten Kunden das Fundament des Erfolgs. Hostpoint ist die

ICANN-akkreditierte Domain-Registrierungsstelle der Schweiz,

beschäftigt 60 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Umsatz von 20

Millionen Franken.



