Schoeller-Bleckmann Oilfield will im Zeitraum vom 27. März bis 10. April in Summe 6000 eigene Aktien (0,0375 Prozent am Grundkapital) verkaufen. Die Zuteilung erfolgt außerhalb der Börse im Zuge eines langfristigen Vergütungsprogrammes, wie das Unternehmen mitteilt.SBO ( Akt. Indikation: 74,50 /74,75, -0,76%) Eigengeschäfte-Meldung bei der Erste Group: Maximilian Hardegg und Barbara Pichler, Aufsichtsratsmitglieder der Die Erste österreichische Spar-Casse Privatstifung sowie der Erste Group Bank AG, haben Aktien gekauft. Und zwar am 18. März über die Wiener Börse 6.535 Stück zu je im Schnitt 33,00 Euro, wie aus einer Eigengeschäfte-Meldung hervorgeht.Erste Group ( Akt. Indikation: 32,39 /32,45, -1,19%) Hier noch ...

