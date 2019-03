Der weltgrößte Rückversicherer muss durch den Boeing-Absturz in Äthiopien bis zu 120 Millionen Euro zahlen. Die Summe setzt sich aus drei Faktoren zusammen.

Der Absturz der Boeing 737 Max in Äthiopien und die Folgeprobleme bei dem US-Flugzeughersteller kosten den weltgrößten Rückversicherer Munich Re 100 bis zu 120 Millionen Euro. Das sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek am Mittwoch bei der Vorlage der Jahresbilanz in München.

Das setzt sich nach Angaben des Managers aus drei Faktoren zusammen: Die Kosten für ...

