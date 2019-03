Merck schließt bis 2025 betriebsbedingte Kündigungen in seiner Zentrale aus. Die Beschäftigungsgarantie gelte für rund 11.000 Mitarbeiter.

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA schließt betriebsbedingte Kündigungen in seiner Zentrale bis Ende 2025 aus. Firmenleitung und Gesamtbetriebsrat hätten eine Standortvereinbarung getroffen und die bestehende Beschäftigungsgarantie verlängert, sagte Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung, der Deutschen Presse-Agentur.

Sie gelte für rund 11.000 Mitarbeiter in Darmstadt, Weiterstadt und Gernsheim. Auch Zusagen zur Weiterbildung seien gemacht worden. Bisher hatte der Dax-Konzern versichert, bis Ende 2021 ohne betriebsbedingte Kündigungen am Hauptsitz auszukommen. Zudem investiere die Merck KGaA in Darmstadt eine Milliarde Euro ...

